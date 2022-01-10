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Франция стала первой в Европе по распространению Covid

Понедельник, 10 января 2022, 06:36
фото: pixabay

8 января в мире диагностировали 1 856 698 новых случаев заболевания коронавирусом. В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Британия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии.

В частности, в США зафиксировали более 308 тысяч, во Франции – более 296 тысяч и в Индии – более 180 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Италия и Британия. Украина – на 48 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (763), США (308), Мексике (202).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Британия.

 

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Британия.

За все время пандемии вылечились от недуга 259 529 451 человек. В настоящее время насчитывается около 43 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 505 854 смерти от COVID-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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