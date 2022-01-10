Франция стала первой в Европе по распространению Covid

8 января в мире диагностировали 1 856 698 новых случаев заболевания коронавирусом. В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Британия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии.

В частности, в США зафиксировали более 308 тысяч, во Франции – более 296 тысяч и в Индии – более 180 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Италия и Британия. Украина – на 48 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (763), США (308), Мексике (202).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Британия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Британия.

За все время пандемии вылечились от недуга 259 529 451 человек. В настоящее время насчитывается около 43 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 505 854 смерти от COVID-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин