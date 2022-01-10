У неділю в 1 969 українців підтвердився Covid 

За добу 9 січня в Україні зафіксували 1 969 випадків захворювання на Covid-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 1 064 особи, померли 86 хвоорих.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Одужали в неділю 3 517 осіб.

Серед майже 2 тисяч нових хворих – 94 дитини і 41 медпрацівник.

Випадків захворювання за добу найбільше зареєстрували у Києві (398) та Київській області (135).

Летальних випадків найбільше у Вінницькій (14) та Полтавській (10) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 704 442 осіб, із них 3 514 786 осіб одужали, 97 325 осіб померли.