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У неділю в 1 969 українців підтвердився Covid 

Понеділок, 10 січня 2022, 07:28
У неділю в 1 969 українців підтвердився Covid 
Фото КМДА

За добу 9 січня в Україні зафіксували 1 969 випадків захворювання на Covid-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 1 064 особи, померли 86 хвоорих.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Одужали в неділю 3 517 осіб.

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Серед майже 2 тисяч нових хворих – 94 дитини і 41 медпрацівник.

Випадків захворювання за добу найбільше зареєстрували у Києві (398) та Київській області (135).

Летальних випадків найбільше у Вінницькій (14) та Полтавській (10) областях. 

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За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 704 442 осіб, із них 3 514 786 осіб одужали, 97 325 осіб померли.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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