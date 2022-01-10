У неділю в 1 969 українців підтвердився Covid
Понеділок, 10 січня 2022, 08:28
За добу 9 січня в Україні зафіксували 1 969 випадків захворювання на Covid-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 1 064 особи, померли 86 хвоорих.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Одужали в неділю 3 517 осіб.
Серед майже 2 тисяч нових хворих – 94 дитини і 41 медпрацівник.
Випадків захворювання за добу найбільше зареєстрували у Києві (398) та Київській області (135).
Летальних випадків найбільше у Вінницькій (14) та Полтавській (10) областях.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 704 442 осіб, із них 3 514 786 осіб одужали, 97 325 осіб померли.