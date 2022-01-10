В воскресенье у 1 969 украинцев подтвердился Covid

За сутки 9 января в Украине зафиксировали 1 969 случаев заболевания Covid-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 1 064 человека, умерли 86 больных.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Выздоровели в воскресенье 3 517 человек.

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Среди почти 2 тысяч новых больных – 94 ребенка и 41 медработник.

Случаев заболевания за сутки больше всего зарегистрировали в Киеве (398) и Киевской области (135).

Летальных случаев больше всего в Винницкой (14) и Полтавской (10) областях.

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За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 704 442 человек, из них 3 514 786 человек выздоровели, 97 325 человек умерли.