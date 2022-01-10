В Україну йдуть серйозні морози – синоптик

У найближчі дні в Україні очікується зниження температури до -18, на півночі та сході невеликий сніг.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргидрометцентр

Пряма мова Діденко: "На Маланки й Василя в Україну прийдуть серйозні морози! Справжні! 12, 13, 14 січня у нічні години температура повітря в більшості наших областей знизиться до -12-18 градусів!".

Деталі: 11 січня дещо похолоднішає – вночі очікується -5-7 градусів морозу, вдень до -4, на сході від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині близько нуля, в Криму до +3+5 градусів.

карта з meteo.gov.ua

У Карпатах та на сході сніг, вітер переважно північний, рвучкий.

У Києві 11 січня без опадів, вночі -5, вдень -4 градуси, на дорогах ожеледиця.

12-14 січня вночі прогнозують до -12-17 градусів.

карта з meteo.gov.ua

Невелике потепління очікується 15-16 січня.