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В Україну йдуть серйозні морози – синоптик

Понеділок, 10 січня 2022, 11:08
В Україну йдуть серйозні морози – синоптик
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікується зниження температури до -18, на півночі та сході невеликий сніг.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргидрометцентр

Пряма мова Діденко: "На Маланки й Василя в Україну прийдуть серйозні морози! Справжні! 12, 13, 14 січня у нічні години температура повітря в більшості наших областей знизиться до -12-18 градусів!".

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Деталі: 11 січня дещо похолоднішає – вночі очікується -5-7 градусів морозу, вдень до -4, на сході від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині близько нуля, в Криму до +3+5 градусів. 

 
карта з meteo.gov.ua

У Карпатах та на сході сніг, вітер переважно північний, рвучкий.

У Києві 11 січня без опадів, вночі -5, вдень -4 градуси, на дорогах ожеледиця.

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12-14 січня вночі прогнозують до -12-17 градусів. 

 
карта з meteo.gov.ua

Невелике потепління очікується 15-16 січня.

Українська правда
Теми: погода
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