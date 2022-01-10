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В Украину идут серьезные морозы – синоптик

Понедельник, 10 января 2022, 12:08
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается понижение температуры до -18, на севере и востоке небольшой снег.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "На Маланки и Василия в Украину придут серьезные морозы! Настоящие! 12, 13, 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до -12-18 градусов!".

Детали: 11 января немного похолодает – ночью ожидается -5-7 градусов мороза, днем ​​до -4, на востоке от 3 мороза до 2 тепла, в южной части около нуля, в Крыму до +3+5 градусов. 

 
карта с meteo.gov.ua

В Карпатах и ​​на востоке снег, ветер преимущественно северный, порывистый.

В Киеве 11 января без осадков, ночью -5, днем ​​-4 градуса, на дорогах гололедица.

12-14 января ночью прогнозируется до -12-17 градусов. 

 
карта с meteo.gov.ua

Небольшое потепление ожидается 15-16 января.

Украинская правда
Темы: погода
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