Боррель: Діалог із Росією про безпеку в Європі без участі ЄС – нонсенс

Євросоюз не приховує роздратування через відсутність блоку у форматах, в рамках яких держави Заходу говорять з Росією про безпеку в Європі.

Про це йдеться у статті на сайті "Європейської правди".

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на зустрічі з редактором "Європейської правди" та кількома іншими журналістами у Києві 6 січня, після свого візиту на Донбас, розповів, що діалог про безпеку держав ЄС не може відбуватися без участі самого ЄС.

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"Діалог не може бути тільки на рівні НАТО, бо не всі країни ЄС є країнами НАТО. От як ви уявляєте діалог з Росією про безпеку держав ЄС без участі ЄС? Це нонсенс.

Я розумію, що Росія не сприймає Євросоюз як гравця. Але ми – гравець! ЄС має бути в діалозі", - поясняв Боррель.

Глава дипломатії ЄС визнав, що вони не можуть змусити Росію враховувати їхні побажання, але у Брюсселі мають інший запобіжник: обіцянку США не домовлятися з РФ про Європу доти, доки у діалозі не братимуть участь інші гравці – і Україна, і Євросоюз, йдеться у статті.

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"Звісно ж, ми не можемо змусити нікого сісти за стіл переговорів. Але я в постійному контакті із США, і американці мене запевнили, що нічого не буде обговорюватися без чіткої координації з європейцями і без участі європейців. Вони підкреслюють дві тези: координація та участь", - наголосив Боррель.

Водночас про формат переговорів ЄС-РФ наразі не йдеться, бо його створення не хоче Москва.

Читайте більше у статті: 8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну