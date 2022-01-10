Боррель: Діалог із Росією про безпеку в Європі без участі ЄС – нонсенс

Євросоюз не приховує роздратування через відсутність блоку у форматах, в рамках яких держави Заходу говорять з Росією про безпеку в Європі.

Про це йдеться у статті на сайті "Європейської правди".

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на зустрічі з редактором "Європейської правди" та кількома іншими журналістами у Києві 6 січня, після свого візиту на Донбас, розповів, що діалог про безпеку держав ЄС не може відбуватися без участі самого ЄС.

"Діалог не може бути тільки на рівні НАТО, бо не всі країни ЄС є країнами НАТО. От як ви уявляєте діалог з Росією про безпеку держав ЄС без участі ЄС? Це нонсенс.

Я розумію, що Росія не сприймає Євросоюз як гравця. Але ми – гравець! ЄС має бути в діалозі", - поясняв Боррель.

Глава дипломатії ЄС визнав, що вони не можуть змусити Росію враховувати їхні побажання, але у Брюсселі мають інший запобіжник: обіцянку США не домовлятися з РФ про Європу доти, доки у діалозі не братимуть участь інші гравці – і Україна, і Євросоюз, йдеться у статті.

"Звісно ж, ми не можемо змусити нікого сісти за стіл переговорів. Але я в постійному контакті із США, і американці мене запевнили, що нічого не буде обговорюватися без чіткої координації з європейцями і без участі європейців. Вони підкреслюють дві тези: координація та участь", - наголосив Боррель.

Водночас про формат переговорів ЄС-РФ наразі не йдеться, бо його створення не хоче Москва.

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