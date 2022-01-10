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Боррель: Диалог с РФ о безопасности в Европе без участия ЕС – нонсенс

Понедельник, 10 января 2022, 11:12
Боррель: Диалог с РФ о безопасности в Европе без участия ЕС – нонсенс
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ. ФОТО GETTY IMAGES

Евросоюз не скрывает раздражения из-за отсутствия блока в форматах, в рамках которых государства Запада говорят с Россией о безопасности в Европе.

Об этом говорится в статье на сайте "Европейской правды".

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на встрече с редактором "Европейской правды" и несколькими другими журналистами в Киеве 6 января, после своего визита на Донбасс, рассказал, что диалог о безопасности государств ЕС не может происходить без участия самого ЕС.

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"Диалог не может быть только на уровне НАТО, потому что не все страны ЕС являются странами НАТО. Вот как вы представляете диалог с Россией о безопасности государств ЕС без участия ЕС? Это нонсенс.

Я понимаю, что Россия не принимает Евросоюз как игрока. Но мы – игрок! ЕС должен быть в диалоге", – объяснял Боррель.

Глава дипломатии ЕС признал, что они не могут заставить Россию учитывать их пожелания, но у Брюсселя есть другой предохранитель: обещание США не договариваться с РФ о Европе до тех пор, пока в диалоге не будут участвовать другие игроки – и Украина, и Евросоюз, говорится в статье.

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"Конечно, мы не можем заставить никого сесть за стол переговоров. Но я в постоянном контакте с США, и американцы меня заверили, что ничего не будет обсуждаться без четкой координации с европейцами и без участия европейцев. Они подчеркивают два тезиса: координация и участие", - подчеркнул Боррель.

В то же время о формате переговоров ЕС-РФ речь пока не идет, потому что его создания не хочет Москва.

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Темы: РосcияЕвропаЕС
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