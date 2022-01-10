Боррель: Диалог с РФ о безопасности в Европе без участия ЕС – нонсенс

Евросоюз не скрывает раздражения из-за отсутствия блока в форматах, в рамках которых государства Запада говорят с Россией о безопасности в Европе.

Об этом говорится в статье на сайте "Европейской правды".

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на встрече с редактором "Европейской правды" и несколькими другими журналистами в Киеве 6 января, после своего визита на Донбасс, рассказал, что диалог о безопасности государств ЕС не может происходить без участия самого ЕС.

"Диалог не может быть только на уровне НАТО, потому что не все страны ЕС являются странами НАТО. Вот как вы представляете диалог с Россией о безопасности государств ЕС без участия ЕС? Это нонсенс.

Я понимаю, что Россия не принимает Евросоюз как игрока. Но мы – игрок! ЕС должен быть в диалоге", – объяснял Боррель.

Глава дипломатии ЕС признал, что они не могут заставить Россию учитывать их пожелания, но у Брюсселя есть другой предохранитель: обещание США не договариваться с РФ о Европе до тех пор, пока в диалоге не будут участвовать другие игроки – и Украина, и Евросоюз, говорится в статье.

"Конечно, мы не можем заставить никого сесть за стол переговоров. Но я в постоянном контакте с США, и американцы меня заверили, что ничего не будет обсуждаться без четкой координации с европейцами и без участия европейцев. Они подчеркивают два тезиса: координация и участие", - подчеркнул Боррель.

В то же время о формате переговоров ЕС-РФ речь пока не идет, потому что его создания не хочет Москва.

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