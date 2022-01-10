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Covid у Києві: за добу майже 400 нових хворих і 5 смертей

Понеділок, 10 січня 2022, 12:41

За добу 9 січня у столиці зафіксували 398 нових випадків коронавірусу, 5 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 398 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 5 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Подільському (84), Дніпровському (52) та в Деснянському (51) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 28 хворих на коронавірус та 48 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 338 632 підтверджених випадки коронавірусу, 8 302 хворих померли, подолали вірус 318 444 мешканці міста, з них 282 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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