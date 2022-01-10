Covid в Киеве: за сутки почти 400 новых больных и 5 смертей

За сутки 9 января в столице зафиксировали 398 новых случаев коронавируса, 5 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 398 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 5 летальных случаев от вируса".

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Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском (84), Днепровском (52) и Деснянском (51) районах.

В больницы столицы госпитализировали 28 больных коронавирусом и 48 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 338 632 подтвержденных случая коронавируса, 8 302 больных умерли, преодолели вирус 318 444 жителя города, из них 282 за минувшие сутки.

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