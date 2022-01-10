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МОЗ наголошує: пластикові прозорі маски не захищають від коронавірусу

Понеділок, 10 січня 2022, 13:36
ілюстративне фото ЦГЗ

Міністерство охорони здоров’я наголошує, що пластикові прозорі "маски" не є засобом індивідуального захисту.

Джерело: МОЗ у Facebook

Дослівно: "Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають.

Про пластикові прозорі "маски" не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот.

Фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту. Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски".

Деталі: В МОЗ закликали працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗ


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