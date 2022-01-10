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Минздрав подчеркивает: пластиковые прозрачные маски не защищают от коронавируса

Понедельник, 10 января 2022, 13:36
иллюстративное фото ЦОС

Министерство здравоохранения подчеркивает, что пластиковые прозрачные "маски" не являются средством индивидуальной защиты.

Источник: Минздрав в Facebook

Дословно: "Длительное время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты у таких предметов нет.

О пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот.

Фактически, люди, использующие такие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а соответственно не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски".

Детали: В Минздраве призвали работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав
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