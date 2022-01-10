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На Харківщині троє людей загинули від отруєння чадним газом у власному будинку

Понеділок, 10 січня 2022, 12:58
На Харківщині троє людей загинули від отруєння чадним газом у власному будинку
фото: пресслужба дснс

Рятувальники знайшли мертвими трьох людей у приватному будинку в місті Балаклея Харківської області, які ймовірно отруїлися чадним газом.

Джерело: пресслужба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області

Деталі: Опівдні рятувальникам повідомили, що в приватній садибі в Балаклеї знайшли мертвими трьох людей.

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Загиблими виявили чоловіка 1958 року народження, жінку 1960 та мати чоловіка 1933 року народження.

Про пожежу в будинку не повідомляли. Рятувальники розглядають попередньою причиною смерті отруєння чадним газом.

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фото: пресслужба дснс
 
фото: пресслужба дснс

Українська правда
Теми: ДСНСХарківська область
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