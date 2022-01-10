На Харьковщине три человека погибли, отравившись угарным газом в собственном доме
Понедельник, 10 января 2022, 13:58
Спасатели нашли мертвыми трех человек в частном доме в городе Балаклея Харьковской области, вероятно отравившихся угарным газом.
Источник: пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области
Детали: В полдень спасатели получили вызов, что в частном доме в Балаклее нашли мертвыми трех человек.
Погибшими обнаружили мужчину 1958 года рождения, женщину 1960 года и мать мужчины 1933 года рождения.
О пожаре в доме не сообщалось. Спасатели рассматривают предварительной причиной смерти отравления угарным газом.
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Украинская правда