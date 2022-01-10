На Харьковщине три человека погибли, отравившись угарным газом в собственном доме

Спасатели нашли мертвыми трех человек в частном доме в городе Балаклея Харьковской области, вероятно отравившихся угарным газом.



Источник: пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области

Детали: В полдень спасатели получили вызов, что в частном доме в Балаклее нашли мертвыми трех человек.

Погибшими обнаружили мужчину 1958 года рождения, женщину 1960 года и мать мужчины 1933 года рождения.

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О пожаре в доме не сообщалось. Спасатели рассматривают предварительной причиной смерти отравления угарным газом.

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фото: гсчс в харьковской области

фото: гсчс в харьковской области