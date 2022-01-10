У Бразилії скеля обвалилася на човни з людьми: 10 загиблих

У бразильському штаті Мінас-Жерайс 8 січня на озері Фурнас масивна частина скелі обвалилася на чотири човни, внаслідок чого 10 людей загинули і близько 30 отримали поранення.

Джерело: Washington post

Деталі: Кам'яна плита відірвалася від стіни каньйону Лаго-де-Фурнаш. Обвалення викликало величезну хвилю, від якої відлетіли човни.

Спочатку повідомили про 7 жертв (три жінки і четверо чоловіків) і про трьох зниклих безвісти, але пізніше кількість загиблих зросла до 10. Серед загиблих 10-річна дитина.

Дев'ятеро людей було доставлені до лікарень із серйозними травмами.

В результаті обвалення затонули два з чотирьох човнів, що знаходилися біля стіни каньйону, що обвалилася.

Зливи викликали відшарування кам'яної стіни. Кам'яниста частина каньйону стала уразливою після дощу.

Testemunha conta ter presenciado cenário de guerra em Capitólio quando pedra se desprendeu;https://t.co/baiOGpvKFW — O Tempo (@otempo) January 8, 2022