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У Бразилії скеля обвалилася на човни з людьми: 10 загиблих

Понеділок, 10 січня 2022, 13:21
У Бразилії скеля обвалилася на човни з людьми: 10 загиблих
скриншот

У бразильському штаті Мінас-Жерайс 8 січня на озері Фурнас масивна частина скелі обвалилася на чотири човни, внаслідок чого 10 людей загинули і близько 30 отримали поранення.

Джерело: Washington post

Деталі: Кам'яна плита відірвалася від стіни каньйону Лаго-де-Фурнаш. Обвалення викликало величезну хвилю, від якої відлетіли човни.

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Спочатку повідомили про 7 жертв (три жінки і четверо чоловіків) і про трьох зниклих безвісти, але пізніше кількість загиблих зросла до 10. Серед загиблих 10-річна дитина.

Дев'ятеро людей було доставлені до лікарень із серйозними травмами.

В результаті обвалення затонули два з чотирьох човнів, що знаходилися біля стіни каньйону, що обвалилася.

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Зливи викликали відшарування кам'яної стіни. Кам'яниста частина каньйону стала уразливою після дощу.

Українська правда
Теми: Бразилія
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