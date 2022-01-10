В Бразилии скала обрушилась на лодки с людьми: 10 погибших

В бразильском штате Минас-Жерайс 8 января на озере Фурнас массивная часть скалы обрушилась на четыре лодки, в результате чего 10 человек погибли и около 30 получили ранения.

Источник: Washington post

Детали: Каменная плита оторвалась от стены каньона Лаго-де-Фурнаш. Обрушение вызвало огромную волну, от которой отлетели лодки.

Сначала сообщили о 7 жертвах: три женщины и четверо мужчин и о трех пропавших без вести, но позже количество погибших возросло до 10. Среди погибших 10-летний ребенок.

Девять человек были доставлены в больницы с серьезными травмами.

В результате обрушения затонули две из четырех лодок, находившихся возле обрушившейся стены каньона.

Проливные дожди вызвали отслоение каменной стены. Каменистый состав каньона стал уязвимым после дождя.

Testemunha conta ter presenciado cenário de guerra em Capitólio quando pedra se desprendeu;https://t.co/baiOGpvKFW — O Tempo (@otempo) January 8, 2022