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В Бразилии скала обрушилась на лодки с людьми: 10 погибших

Понедельник, 10 января 2022, 13:21
В Бразилии скала обрушилась на лодки с людьми: 10 погибших
скриншот

В бразильском штате Минас-Жерайс 8 января на озере Фурнас массивная часть скалы обрушилась на четыре лодки, в результате чего 10 человек погибли и около 30 получили ранения.

Источник: Washington post

Детали: Каменная плита оторвалась от стены каньона Лаго-де-Фурнаш. Обрушение вызвало огромную волну, от которой отлетели лодки.

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Сначала сообщили о 7 жертвах: три женщины и четверо мужчин и о трех пропавших без вести, но позже количество погибших возросло до 10. Среди погибших 10-летний ребенок.

Девять человек были доставлены в больницы с серьезными травмами.

В результате обрушения затонули две из четырех лодок, находившихся возле обрушившейся стены каньона.

ВИДЕО ДНЯ

Проливные дожди вызвали отслоение каменной стены. Каменистый состав каньона стал уязвимым после дождя. 

Украинская правда
Темы: Бразилия
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