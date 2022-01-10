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МЗС України вперше офіційно засудило насильство у Казахстані

Понеділок, 10 січня 2022, 13:31
МЗС України вперше офіційно засудило насильство у Казахстані
ілюстративне фото. Алмати 5 січня. Vласть.kz

Міністерство закордонних справ України вперше у офіційній заяві виступили із засудженням насильства у Казахстані. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву українське відомство оприлюднило у понеділок.

"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги", - йдеться у повідомленні МЗС.

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Міністерство наголосило, що зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку. 

Окремо МЗС прокоментувало введення у Казахстан військ ОДКБ, серед яких переважають російські військові.

"Взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану. Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну", - йдеться у заяві. 

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МЗС наголосило, що продовжуватиме захищати інтереси українців в Казахстані, зокрема надавати їм сприяння у поверненні на батьківщину, та рекомендувало залишатися в місцях тимчасового проживання і тримати зв'язок із українським посольством, яке інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни.

Варто зазначити, що протести у Казахстані тривали з 2 січня, поступово вони переростали у зіткнення з жертвами, і 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами".

Євросоюз в особі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля засудив акти насильства проти мітингарів у заяві 8 січня. Боррель зазначив, що будь-яка зовнішня військова підтримка має поважати суверенітет та незалежність Казахстану.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 7 січня відреагував на введення військ ОДКБ у Казахстан, застерігши від того, що росіян може бути складно змусити піти.

Детально про ситуацію в Казахстані читайте у статті - "Не окупація, але інтервенція: який статус мають війська Путіна у Казахстані"

або дивіться у відео на нашому Youtube-каналі.

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Теми: КазахстанМЗС
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