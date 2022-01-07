Держсекретар США про Казахстан: Коли росіяни у вашому домі, їх важко змусити піти

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не порівнюють ситуації в Україні та Казахстані, проте застеріг від того, що росіян може бути складно змусити піти.

Джерело: Блінкен у п'ятницю, повідомляє CNN

Деталі: Блінкен заявив, що США, як і раніше, "дуже стурбовані надзвичайним станом" у Казахстані, і мають питання щодо запиту країни про надання миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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Пряма мова: "Мені здається, що казахстанська влада та уряд здатні належним чином реагувати на протести, поважаючи права протестувальників і при цьому підтримувати закон і порядок… Тому незрозуміло, чому вони відчувають потребу в будь-якій допомозі ззовні".

Більше деталей: Блінкен висловив сподівання, що уряд Казахстану вирішить "фундаментально-економічні та політичні" проблеми, які, за його словами, призвели до протестів.

За словами Держсекретаря, США не порівнюють те, що відбувається в Україні та Казахстані.

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Водночас він додав: "Один із уроків недавньої історії полягає в тому, що коли росіяни перебувають у вашому домі, іноді дуже важко змусити їх піти".

Передісторія:

З 2 січня в Казахстані тривають протести. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.

5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також про такий намір заявила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.

Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.

За останніми даними МВС Казахстану, в ході протестів у країні було затримано понад 3800 людей, 26 протестувальників убито та 26 – поранено.

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