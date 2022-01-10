"Тисячу Зеленського" збираються поширити на підлітків

Президент Володимир Зеленський поставив Кабінету міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тисячі гривень українцям віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Джерело: Зеленський на нараді з урядом, про що інформує сайт президента

Деталі: Гроші мають виплачувати в межах програми "єПідтримка".

Як доповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги за програмою "єПідтримка". На рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн.

У межах програми громадяни скористалися 1 млрд грн, із яких на книжки було витрачено 35% коштів, кіно – 29%, залізничні квитки – 13%, театри – 12%, спортклуби – 7,5%. Розробляється порядок запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей віком понад 60 років.

За словами голови уряду, наразі проти COVID-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози.

Читайте також: "Тисяча Зеленського": як отримати гроші за COVID-вакцинацію та де їх використати. Інструкція