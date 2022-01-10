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"Тысячу Зеленского" собираются выплачивать также подросткам

Понедельник, 10 января 2022, 15:18
ФОТО AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тысячи гривен украинцам в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Источник: Зеленский на совещании с правительством, о чем сообщает сайт президента

Детали: Деньги должны выплачиваться в рамках программы "еПоддержка".

Как доложил премьер-министр Денис Шмигаль, уже более 6,7 млн ​​украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи по программе "еПоддержка". На счета украинцев уже перечислено 6 млрд грн.

В рамках программы граждане воспользовались 1 млрд грн, из которых на книги было потрачено 35% средств, кино – 29%, ж/д билеты – 13%, театры – 12%, спортклубы – 7,5%. Разрабатывается порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

По словам главы правительства, в настоящее время против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы.

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Темы: вакцинациядетиденьгиЗеленский
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