СБУ заявила про викриття іноземного ворожого агента, який планував теракти в Одесі

Силовики затримали і повідомили про підозру в тероризмі громадянину Молдови, який спланував диверсії на території України.

Джерело: Служба безпеки України, прокуратура Одещини

Дослівно прокуратура: "Повідомлено про підозру 47-річному громадянину Республіки Молдова у вчиненні терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб".

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Дослівно СБУ: Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів.

…російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито "наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення".

Деталі: За даними прокуратури, "з вересня 2021 року іноземець планував та реалізовував на території Одещини терористичні акти".

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За інформацією СБУ, іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки, вказують в спецслужбі.

За даними слідства, іноземець зокрема організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, та акт вандалізму стосовно пам’ятного знаку "героям Небесної Сотні" у сквері біля Одеської обласної державної адміністрації на проспекті Шевченка.

Наступними об’єктами посягання ворожого агента, за інформацією СБУ, мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області.

Співробітники СБУ затримали організатора під час його зустрічі із виконавцем. Зловмисник ставив нове завдання щодо підпалу військової техніки та передав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ.

Вказано, що фігуранту вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стосовно "виконавця" прократура пише, що до вчинення злочинів підозрюваний іноземець "залучив свого знайомого громадянина України". СБУ про його долю не згадує, зазначивши лише, що "тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності".