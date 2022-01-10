СБУ заявила о разоблачении иностранного вражеского агента, который планировал теракты в Одессе
Силовики задержали и сообщили о подозрении в терроризме гражданину Молдовы, спланировавшему диверсии на территории Украины.
Источник: Служба безопасности Украины, прокуратура Одесщины
Дословно прокуратура: "Сообщено о подозрении 47-летнему гражданину Республики Молдова в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц".
Дословно СБУ: Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов.
…российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы "наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения".
Детали: По данным прокуратуры, "с сентября 2021 иностранец планировал и реализовывал на территории Одесщины террористические акты".
По информации СБУ, иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики, указывают в спецслужбе.
По данным следствия, иностранец организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, и акт вандализма в отношении памятного знака "героям Небесной Сотни" в сквере возле Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко.
Следующими объектами посягательства на вражеского агента, по информации СБУ, должны стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области.
Сотрудники СБУ задержали организатора во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.
Указано, что фигуранту уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Относительно "исполнителя" прократура пишет, что к совершению преступлений подозреваемый иностранец "привлек своего знакомого гражданина Украины". СБУ о его судьбе не упоминает, отметив лишь, что "продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности".