СБУ заявила о разоблачении иностранного вражеского агента, который планировал теракты в Одессе

Силовики задержали и сообщили о подозрении в терроризме гражданину Молдовы, спланировавшему диверсии на территории Украины.

Источник: Служба безопасности Украины, прокуратура Одесщины

Дословно прокуратура: "Сообщено о подозрении 47-летнему гражданину Республики Молдова в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц".

Дословно СБУ: Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов.

…российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы "наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения".

Детали: По данным прокуратуры, "с сентября 2021 иностранец планировал и реализовывал на территории Одесщины террористические акты".

По информации СБУ, иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики, указывают в спецслужбе.

По данным следствия, иностранец организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, и акт вандализма в отношении памятного знака "героям Небесной Сотни" в сквере возле Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко.

Следующими объектами посягательства на вражеского агента, по информации СБУ, должны стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области.

Сотрудники СБУ задержали организатора во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.

Указано, что фигуранту уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Относительно "исполнителя" прократура пишет, что к совершению преступлений подозреваемый иностранец "привлек своего знакомого гражданина Украины". СБУ о его судьбе не упоминает, отметив лишь, что "продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности".