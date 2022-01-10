Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ заявила о разоблачении иностранного вражеского агента, который планировал теракты в Одессе

Понедельник, 10 января 2022, 15:39
СБУ заявила о разоблачении иностранного вражеского агента, который планировал теракты в Одессе
фото СБУ

Силовики задержали и сообщили о подозрении в терроризме гражданину Молдовы, спланировавшему диверсии на территории Украины.

Источник: Служба безопасности Украины, прокуратура Одесщины

Дословно прокуратура: "Сообщено о подозрении 47-летнему гражданину Республики Молдова в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц".

Реклама:

Дословно СБУ: Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов.

…российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы "наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения".

Детали: По данным прокуратуры, "с сентября 2021 иностранец планировал и реализовывал на территории Одесщины террористические акты".

ВИДЕО ДНЯ

По информации СБУ, иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики, указывают в спецслужбе.

По данным следствия, иностранец организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, и акт вандализма в отношении памятного знака "героям Небесной Сотни" в сквере возле Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко.

Следующими объектами посягательства на вражеского агента, по информации СБУ, должны стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области.

Сотрудники СБУ задержали организатора во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.

Указано, что фигуранту уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Относительно "исполнителя" прократура пишет, что к совершению преступлений подозреваемый иностранец "привлек своего знакомого гражданина Украины". СБУ о его судьбе не упоминает, отметив лишь, что "продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности".

Украинская правда
Темы: ОдессаСБУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Одесса
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще один пораженный корабль в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: