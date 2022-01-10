МОЗ організує масштабну вакцинацію в селах

Міністерство охорони здоров’я планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які будуть пересуватися по селах і вакцинувати місцеве населення від коронавірусу.

Джерело: селекторна нарада за участі президента, сайт Офісу президента

Деталі: Відзначається, що міністерство охорони здоров’я планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які будуть пересуватися по селах для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення.

Віце-прем'єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" працюють пункти тестування та щеплення, на КПВВ "Станиця Луганська" – тільки тестування.

На нараді також обговорили комплекс заходів для підвищення заробітних плат медпрацівникам.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн для вакцинованих українців віком 12-18 років.

Наразі уже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги в межах програми "єПідтримка".

А на відповідні рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн. У межах програми громадяни скористалися 1 млрд грн, із яких на книжки було витрачено 35% коштів (кіно – 29%, залізничні квитки – 13%, театри – 12%, спортклуби – 7,5% тощо).

Розробляється порядок запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей віком понад 60 років.

Проти COVID-19 в Україні наразі вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози.

9 січня відкрилася можливість щеплення бустерною дозою. І наразі додаткову дозу отримали 20 тисяч осіб.