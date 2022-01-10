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Минздрав организует масштабную вакцинацию в селах

Понедельник, 10 января 2022, 17:05
ФОТО VACCINATION.COVID19.GOV.UA

Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам и вакцинировать местное население от коронавируса.

Источник: селекторное совещание с участием президента, сайт Офиса президента

Детали: Отмечается, что министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам для обеспечения доступности прививки для местного населения.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" работают пункты тестирования и прививки, на КПВВ "Станица Луганская" – только тестирование.

На совещании также обсудили комплекс мер по повышению заработных плат медработникам.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн. для вакцинированных украинцев в возрасте 12-18 лет.

В настоящее время уже более 6,7 млн ​​украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи в рамках программы "эПоддержка".

А на соответствующие счета украинцев уже перечислено 6 млрд грн. В рамках программы граждане воспользовались 1 млрд грн, из которых на книги было израсходовано 35% средств (кино – 29%, ж/д билеты – 13%, театры – 12%, спортклубы – 7,5% и т.д.).

Разрабатывается порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

Против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы.

9 января открылась возможность прививки бустерной дозой и сейчас дополнительную дозу получили 20 тысяч человек.

Украинская правда
Темы: Минздраввакцинациякоронавирус


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