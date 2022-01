Президент Євроради провів переговори з президентом Казахстану

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів переговори з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим щодо заворушень, які призвели до загибелі людей.

Про це Мішель написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Обговорили останні події у Казахстані із президентом Токаєвим. Висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей у ​​день жалоби у Казахстані. Наголосив на важливості партнерства Європейського Союзу та Казахстану та підтримці суверенітету, безпеки та стабільності при повній повазі прав людини та основних свобод", - йдеться у повідомленні.

Discussed latest developments in 🇰🇿 with president @TokayevKZ Expressed condolence for loss of life on Kazakhstan’s day of mourning. Stressed importance of 🇪🇺-🇰🇿partnership and support to sovereignty, security & stability in full respect of human rights & fundamental freedoms. pic.twitter.com/09IbHSNs0d

Токаєв у свою чергу повідомив, що надав Мішелю оновлену інформацію щодо ситуації в Казахстані.

"Ми зіткнулися з безпрецедентним актом агресії та зазіханням на нашу державність і вжили термінових заходів щодо відновлення конституційного порядку та законності", - написав він у Twitter, не уточнивши, з якого боку була агресія.

Productive conversation with @eucopresident Charles Michel today. Updated on situation in #Kazakhstan. We faced unprecedented act of aggression and assault on our statehood, and took urgent measures to restore constitutional order and rule of law. pic.twitter.com/2JC8UOfhie