ЗМІ назвали імена 8 російських "дипломатів", яких вислали з місії РФ у НАТО

Вісім висланих у 2021 році співробітників представництва Росії у штаб-квартирі НАТО були агентами російської розвідки.

Про це йдеться у розслідуванні брюссельського видання EUObserver та неурядової організації Центр Досьє, повідомляє "Європейська правда".

Вісім осіб, яких Росія назвала "дипломатами" у її посольстві в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, насправді були "незаявленими офіцерами розвідки", які вели "діяльність, що не відповідає їх акредитації", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, оголошуючи про їх вислання в жовтні 2021 року.

В НАТО ніколи публічно не називали їх імен, а це означає, що вони могли спокійно повернутися додому і під дипломатичним прикриттям відправитися в інші країни, що не входять до НАТО. Росія у відповідь призупинили роботу свого посольства в НАТО.

За даними видання, російських агентів звуть Сєргєй Чесноков, Олег Демехін, Васілій Єпішкін, Дмітрій Філіппьонок, Ігор Ковальов, Надєжда Обухова, Алєксандр Смушко та Станіслав Тєлєгін.

Смушко, естонець за походженням, закінчив факультет іноземних мов та іноземної військової інформації Військового університету Міністерства оборони (ВУМО) у Москві, отримав звання підполковника та заступника начальника відділу ВУМО.

У якийсь момент він також приєднався до російської військової розвідки ГРУ. До приїзду в Брюссель він працював особистим перекладачем у міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, головнокомандувача Збройних сил Росії Валерія Герасимова та колишнього міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова.

Сам Смушко в інтерв’ю російському телеканалу "Звєзда" у 2015 році зазначив про свої близькі стосунки з Шойгу.

Дружина Смушка Ніна виїхала з Бельгії разом із чоловіком. І хоча вона офіційно не працювала дипломатом у Брюсселі та офіційно не була вислана, її профіль також викликав занепокоєння.

Ніна Смушко також закінчила ВУМО, отримала військове звання капітана, а також раніше працювала перекладачем для приїзду військових до ВУМО з Індонезії, Малайзії та Венесуели, куди Росія експортує зброю.

Тим часом Філіппьонок, ймовірно, був відправлений до Брюсселя, щоб шпигувати за своїми ж співвітчизниками. У Росії близько 200 дипломатів і консульських службовців у різних представництвах у Брюсселі та в другому за величиною місті Бельгії Антверпені.

Офіційно Філіппьонок був скромним першим секретарем російського посольства в НАТО Але насправді його, ймовірно, відправили до Бельгії шукати зрадників у власних лавах. Він був співробітником Управління військової контррозвідки ФСБ у Західному військовому окрузі.

Єпішкін працював на Служби зовнішньої розвідки РФ і шпигував у сфері великих даних (Big Data). Схожі завдання були і у Чеснокова, до бельгійської кар'єри він працював у держпідприємстві Антаріс-ТП, яке створювало бази даних для Міноборони РФ.

Тєлєгін і Демьохін, ймовірно, були завербовані під час навчання в МГІМО. Тєлєгін працював у фінансовому відділі МЗС РФ. Обидва мали престижні квартири в державних будинках у Москві.

Ковальов до кар'єри у дипломатії працював у профспілці автотранспортників, а Обухова починала з розсилки рекламних каталогів у 2002-му, потім працювала аташе в посольстві в Оттаві, а перед відправленням до Брюсселя у 2006 році отримала нагороду від президента РФ за внесок до підготовки зустрічі лідерів G8.

Журналісти пишуть, що за оцінками джерел із західних розвідок, щонайменше половина (близько 100) російських дипломатів у Бельгії були офіцерами розвідки, а ще близько 100 російських шпигунів працювали під недипломатичним прикриттям у компаніях, аналітичних центрах та НУО.