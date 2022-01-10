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СМИ назвали имена 8 российских дипломатов-шпионов, высланных из миссии РФ в НАТО

Понедельник, 10 января 2022, 17:32
СМИ назвали имена 8 российских дипломатов-шпионов, высланных из миссии РФ в НАТО
Александр Смушко (выделенный кругом) с главнокомандующим Вооруженными силами России Валерием Герасимовым (третий справа)

Восемь высланных в 2021 году сотрудников представительства России в штаб-квартире НАТО были агентами российской разведки.

Об этом говорится в расследовании издания EUObserver и неправительственной организации Центр Досье, сообщает "Европейская правда".

Восемь человек, которых Россия назвала "дипломатами" в ее посольстве в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, на самом деле были "незаявленными офицерами разведки", которые вели "деятельность, не соответствующую их аккредитации", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, объявляя об их высылке в октябре 2021 года.

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В НАТО никогда публично не называли их имен, а значит, они могли спокойно вернуться домой и под дипломатическим прикрытием отправиться в другие страны, не входящие в НАТО. Россия в ответ полностью приостановила работу своего посольства в НАТО.

По данным издания, российских агентов зовут Сергей Чесноков, Олег Демехин, Василий Епишкин, Дмитрий Филиппенок, Игорь Ковалев, Надежда Обухова, Александр Смушко и Станислав Телегин.

Смушко, эстонец по происхождению, окончил факультет иностранных языков и военной информации Военного университета Министерства обороны (ВУМО) в Москве, получил звание подполковника и заместителя начальника отдела ВУМО.

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В какой-то момент он присоединился к российской военной разведке ГРУ. До приезда в Брюссель он работал личным переводчиком у министра обороны России Сергея Шойгу, главнокомандующего Вооруженными силами России Валерия Герасимова и бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова.

Сам Смушко в интервью российскому телеканалу "Звезда" в 2015 году отметил свои близкие отношения с Шойгу.

Жена Смушко Нина уехала из Бельгии вместе с мужем. И хотя она официально не работала дипломатом в Брюсселе и официально не была выслана, ее профиль тоже вызвал беспокойство.

Нина Смушко также закончила ВУМО, получила воинское звание капитана, а также раньше работала переводчиком для приезжих военных в ВУМО из Индонезии, Малайзии и Венесуэлы, куда Россия экспортирует оружие.

Между тем Филиппенок, вероятно, был отправлен в Брюссель, чтобы шпионить за своими же соотечественниками. В России около 200 дипломатов и консульских служащих в разных представительствах в Брюсселе и во втором по величине городе Бельгии Антверпене.

Официально Филиппенок был скромным первым секретарем российского посольства в НАТО. Но на самом деле его, вероятно, отправили в Бельгию искать предателей в собственных рядах. Он являлся сотрудником Управления военной контрразведки ФСБ в Западном военном округе.

Епишкин работал на Службу внешней разведки РФ и шпионил в области обширных данных (Big Data). Сходные задачи были и у Чеснокова, до бельгийской карьеры он работал в госпредприятии Антарис-ТП, создававшем базы данных для Минобороны РФ.

Телегин и Демехин, вероятно, были завербованы во время учебы в МГИМО. Телегин работал в финансовом отделе МИД РФ. Оба имели престижные квартиры в государственных домах в Москве.

Ковалев до карьеры в дипломатии работал в профсоюзе автотранспортников, а Обухова начинала с рассылки рекламных каталогов в 2002-м, затем работала атташе в посольстве в Оттаве, а перед отправлением в Брюссель в 2006 году получила награду от президента РФ за подготовку к встрече лидеров G8.

Журналисты пишут, что по оценкам источников из западных разведок, по меньшей мере, половина (около 100) российских дипломатов в Бельгии были офицерами разведки, а еще около 100 российских шпионов работали под недипломатическим прикрытием в компаниях, аналитических центрах и НПО.

Темы: РосcияНАТОдипломатические отношения
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