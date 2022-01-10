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У Раді зареєстрували законопроєкт про терміни карантину

Понеділок, 10 січня 2022, 17:25
У Раді зареєстрували законопроєкт про терміни карантину
ФОТО GETTY IMAGES

Народні депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт про терміни карантину, який запроваджуватиме уряд не більше ніж на 2 місяці. 

Джерело: законопроєкт 6508, сайт ВР

Дослівно: "Карантин встановлюється на строк, що не перевищує двох місяців.

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У разі несприятливої епідемічної ситуації Кабінет міністрів приймає рішення про продовження карантину".

Деталі: Крім того, у тексті законопроєкту передбачається, що встановлення карантину на території, яка розташована у межах більше ніж 6 областей (у тому числі, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим) запроваджується за погодженням із Радою національної безпеки і оборони.

Проект закону розроблений, щоб врегулювати запровадження карантину та покращити взаємодію органів держвлади в умовах пандемії.

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Уряд буде вводити карантин за ініціативою МОЗ і за подання головного санлікаря.

Авторами документу стали понад 20 нардепів зі "Слуги народу".

Наразі законопроєкт направили на розгляд комітету ВР.

Українська правда
Теми: Верховна Радакарантинкоронавірус
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