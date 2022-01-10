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В Раде зарегистрировали законопроект о сроках карантина

Понедельник, 10 января 2022, 17:25
В Раде зарегистрировали законопроект о сроках карантина
ФОТО GETTY IMAGES

Народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект о сроках карантина, который будет вводить правительство не более чем на 2 месяца.

Источник: законопроект 6508, сайт ВР

Дословно: "Карантин устанавливается на срок, не превышающий двух месяцев.

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В случае неблагоприятной эпидемической ситуации Кабинет министров принимает решение о продлении карантина".

Детали: Кроме того, в тексте законопроекта предусматривается, что установление карантина на территории, расположенной в пределах более 6 областей (в том числе городов Киева и Севастополя, Автономной Республики Крым) вводится по согласованию с Советом национальной безопасности и обороны.

Проект закона разработан с целью урегулироть вопрос введения карантина и улучшить взаимодействие органов госвласти в условиях пандемии.

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Правительство будет вводить карантин по инициативе Минздрава и за представление главного санврача.

Авторами документа стали более 20 нардепов из "Слуги народа".

Законопроект направили на рассмотрение комитета ВР.

Украинская правда
Темы: Верховная Радакарантинкоронавирус
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