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Троє іноземців викрали бізнесмена і вимагали в нього мільйон доларів викупу

Понеділок, 10 січня 2022, 17:47
Троє іноземців викрали бізнесмена і вимагали в нього мільйон доларів викупу
фото pixabay

Прокуратура підозрює трьох іноземців у тому, що вони викрали на Полтавщині місцевого підприємця і вимагали в нього 1 мільйон доларів за визволення.

Джерело: сайт прокуратури Полтавщини

Деталі: За даними слідства, 30 грудня 2021 року у місті Пирятин чоловіки силоміць заштовхали на заднє сидіння автомобіля місцевого підприємця і вивезли в Київську область. Зупинивши авто на околиці міста Ірпінь, вони вимагали у чоловіка 400 тисяч доларів, а в подальшому збільшили суму до мільйона.

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Отримавши відмову, потерпілого привезли у лісовий масив, де побили до втрати свідомості. У подальшому чоловіка утримували в одному з будинків Києва.

Полоненому погрожували вбивством. Для цього іноземці заздалегідь придбали лопати, надувний човен, металеву гантель вагою 20 кг і дріт.

Вночі 8 січня 2022 року на березі річки Дніпро правоохоронці виявили двох підозрюваних, ще одного затримали у будинку, де тримали підприємця.

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Дослівно: "За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури трьом іноземцям повідомлено про підозру у готуванні до умисного вбивства викраденої людини; незаконному позбавленні волі та викраденні людини, з корисливих мотивів, яке супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, застосуванням зброї; вимаганні передачі чужого майна, з погрозою вбивства; незаконному заволодінні транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України)".

 

Українська правда
Теми: криміналПолтавська областьКиївська область
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