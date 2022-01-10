Трое иностранцев похитили бизнесмена и требовали у него миллион долларов выкупа

Прокуратура подозревает троих иностранцев в том, что они похитили в Полтавской области местного предпринимателя и требовали у него 1 миллион долларов за свободу.

Источник: сайт прокуратуры Полтавщины

Детали: По данным следствия, 30 декабря 2021 года в городе Пирятин мужчины силой затолкали на заднее сиденье автомобиля местного предпринимателя и вывезли в Киевскую область. Остановив машину на окраине города Ирпень, они потребовали у мужчины 400 тысяч долларов, а в дальнейшем увеличили сумму до миллиона.

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Получив отказ, потерпевшего привезли в лесной массив, где избили до потери сознания. В дальнейшем мужчину удерживали в одном из домов Киева.

Пленному угрожали убийством. Для этого иностранцы заранее приобрели лопаты, надувную лодку, металлическую гантель весом 20 кг и проволоку.

Ночью 8 января 2022 года на берегу реки Днепр правоохранители обнаружили двоих подозреваемых, еще одного задержали в доме, где держали предпринимателя.

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Дословно: "При процессуальном руководстве Лубенской окружной прокуратуры трем иностранцам сообщено о подозрении в готовке к умышленному убийству похищенного человека; незаконному лишению свободы и похищению человека, по корыстным мотивам, которое сопровождалось причинением физических страданий, применением оружия; вымогательстве передачи чужого имущества с угрозой убийства; незаконном завладении транспортным средством, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 УК Украины)".