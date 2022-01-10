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"Жодних рішень по Україні без України": у Держдепі США розповіли подробиці переговорів з РФ

Понеділок, 10 січня 2022, 20:36
photo getty images

Сполучені Штати відкидають безпекові пропозиції Росії, включаючи вимоги не приймати Україну до НАТО.

Про це заявила заступник державного секретаря США Венді Шерман після переговорів із російською делегацією у Женеві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NYT.

"Ми нікому не дозволимо закрити політику відчинених дверей НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці із суверенними державами, які хочуть працювати зі Сполученими Штатами. І ми не будемо приймати рішення ні щодо України без України, ні щодо Європи без Європи, ні щодо НАТО без НАТО", - сказала Шерман.

Вона розповіла, що в Женеві "була дискусія, краще розуміння один одного та пріоритетів один одного", але "це було не те, що ми назвали б переговорами".

Багато пропозицій, як зазначила Шерман, не підходять західним чиновникам, які наполягають на тому, що регіони впливу в стилі холодної війни є пережитком минулого і що країни повинні мати можливість обирати свої власні союзи.

"Ми не обговорювали договір, який вони поклали на стіл", - сказала Шерман.

Вона додала, що обидві сторони обговорили можливість відродження Договору про ракети середньої та меншої дальності, від якого США відмовилися у 2019 році після довгих років звинувачень Росії у порушенні його умов.

Нагадаємо, Росія на переговорах у Женеві з делегацією США висунула принципові умови, без яких вважає прогрес в інших питаннях малоймовірним. Усі вони стосуються так званих "гарантій безпеки" та діяльності Альянсу на території країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів, про які йшла мова на переговорах зі США і НАТО, читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

Теми: СШАУкраїнаРосія


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