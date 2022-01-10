"Никаких решений по Украине без Украины": в Госдепе рассказали подробности переговоров с РФ

Соединенные Штаты отвергают предложения по безопасности от России, включая требования не принимать Украину в НАТО.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Уенди Шерман после переговоров с российской делегацией в Женеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NYT.

"Мы никому не позволим закрыть политику открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для НАТО. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с Соединенными Штатами. И мы не будем принимать решения ни по Украине без Украины, ни по Европе без Европы, ни по НАТО без НАТО", - сказала Шерман.

Она рассказала, что в Женеве "была дискуссия, лучшее понимание друг друга и приоритетов друг друга", но "это было не то, что мы бы назвали переговорами".

Многие из предложений, как отметила Шерман, не подходят западным чиновникам, которые настаивают на том, что регионы влияния в стиле холодной войны являются пережитком прошлого и что страны должны иметь возможность выбирать свои собственные союзы.

"Мы не ходили туда и не обсуждали договор, который они положили на стол", — сказала Шерман.

Она добавила, что обе стороны обсудили возможность возрождения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, от которого США отказались в 2019 году после долгих лет обвинений России в нарушении его условий.

Напомним,Россия на переговорах в Женеве с делегацией США выдвинула принципиальные условия, без которых считает прогресс в других вопросах маловероятным. Все они касаются требуемых Москвой "гарантий безопасности" и деятельности Альянса на территории стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых пойдет речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"