В МЗС РФ після зустрічі із США назвали умови для подальших переговорів

Росія на переговорах у Женеві з делегацією США висунула принципові умови, без яких вважає прогрес в інших питаннях малоймовірним. Усі вони стосуються так званих "гарантій безпеки" та діяльності Альянсу на території країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу після зустрічі заявив ключовий представник російської делегації, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

"У нас склалось враження, що американська сторона серйозно сприйняла російські пропозиції і глибоко попрацювала над ними. Ми, зі свого боку, чергу навели детальну логіку і зміст наших пропозицій, пояснили, чому отримання правових гарантій нерозширення НАТО є абсолютним імперативом, чому нам обов’язково потрібно отримати гарантії нерозміщення біля російських кордонів ударних засобів, що можуть вражати цілі на нашій території, і чому ми підіймаємо питання про те, що НАТО має відмовитись від матеріального освоєння території держав, які вступили в Альянс за період після 1997 року… Ми чітко зафіксували, що без просування за цими трьома ключовими невід’ємними, абсолютно необхідними для нас напрямками робота над іншими аспектами буде під питанням", - сказав Рябков.

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Він заявив, що від американської сторони пролунали зауваження щодо скупчення військ біля українських кордонів і попередження на випадок агресії, та що на це РФ відповіла, що планів нападати на Україну "нема і бути не може".

Рябков сказав, що Росія буде робити висновки про подальші перспективи переговорів за підсумками заходів у наступні дні - зустрічі з НАТО у колективному форматі 12 січня і Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

"Після цього стане зрозуміло, чи є основа, щоб запропонувати керівництву прийняти те чи інше політичне рішення на користь продовження цього процесу і в якому форматі, чи ситуація інакша і ми з жалем констатуємо, що натівська група вирішила для себе відхилити нашу ініціативу…

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Головні питання підвішені, і ми не бачимо, що з американської сторони є розуміння імперативності їхнього вирішення так, як це нас влаштує… Звичайно, компроміс у переговорах шукати потрібно, але ті три напрямки, які я згадав - це те, щодо чого ми не можемо відступити", - наголосив заступник міністра закордонних справ РФ. Він заявив, що при цьому Росія хоче продовження перемовин.

Нагадаємо, зустріч проходила на території представництва США при відділенні ООН у Женеві у закритому форматі. Переговори тривали майже 8 годин.

Делегацію США очолювала перший заступник держсекретаря Венді Шерман, а Росії – заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков та заступник голови Міноборони Олександр Фомін.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів, про які йшла мова на переговорах зі США і НАТО, читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"