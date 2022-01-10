В МИД РФ после встречи с США назвали условия для дальнейших переговоров

Россия на переговорах в Женеве с делегацией США выдвинула принципиальные условия, без которых считает прогресс в других вопросах маловероятным. Все они касаются требуемых Москвой "гарантий безопасности" и деятельности Альянса на территории стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге после встречи заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас сложилось впечатление, что американская сторона серьезно подошла к российским предложениям и глубоко проработала их. Мы, со своей стороны, очередь привели детальную логику и содержание наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО - это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить гарантии неразмещения у российских границ ударных средств, которые могут поражать цели на нашей территории, и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должна по большому счёту отказаться от материального освоения территории государств, вступивших в Альянс за период после 1997 года… Мы четко зафиксировали, что без продвижения по этим трем ключевым неотъемлемым, абсолютно необходимым для нас направлениям работа по другим аспектам, при всей её важности, будет под вопросом", - сказал Рябков.

Он заявил, что от американской стороны прозвучали замечания по поводу скопления российских войск у украинских границ и предупреждения на случай агрессии, и что на это РФ ответила, что планов нападать на Украину "нет и быть не может".

Сергей Рябков сказал, что Россия будет делать выводы о дальнейших перспективах переговоров по итогам мероприятий в последующие дни – встречи с НАТО в коллективном формате 12 января и Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

"После этого станет ясно, есть ли основа, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса и в каком формате, или ситуация иная и мы с сожалением констатируем, что натовская группа решила для себя отклонить нашу инициативу…

Главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе… Дипломатия, разумеется, предполагает компромиссы и баланс интересов, но упомянутые мною три направления представляют собою требования, от которых мы не можем отступить", - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ. Он заявил, что при этом Россия хочет продолжения переговоров.

Напомним, встреча проходила на территории представительства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате. Переговоры продолжались около 8 часов.

Делегацию США возглавляла первый заместитель госсекретаря Венди Шерман, а России – заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель главы Минобороны Александр Фомин.

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых пойдет речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"