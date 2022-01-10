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У Британії оприлюднили план святкування першого в історії платинового ювілею королеви

Понеділок, 10 січня 2022, 22:37
КОРОЛЕВА ЄЛИЗАВЕТА, ФОТО WPA POOL/GETTY IMAGES

Букінгемський палац представив повну програму святкування платинового ювілею королеви Великої Британії Єлизавети II.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Вуличні вечірки, концерт із деякими із "найбільших світових зірок естради" та можливість побачити поблизу будинки королеви — все це частина плану, присвяченого святкуванню її 70-річчя на троні.

Він завершиться чотириденними святковими вихідними у Великій Британії з 2 по 5 червня. Перший захід розпочинається у понеділок із конкурсу на винахід нового пудингу на честь правління королеви.

6 лютого королева стане першим британським монархом, який відзначив платиновий ювілей. Протягом року відбуватиметься низка святкових заходів.

Як і у випадку із золотим та діамантовим ювілеєм королеви, перший тиждень червня був обраний для святкових вихідних. Шаблону для відзначення 70-річчя правління британського монарха не існує, бо раніше такого не було.

Поки що неясно, які заходи відвідає сама королева. Медична бригада порадила їй відпочити протягом кількох тижнів після недавнього перебування у лікарні.

Більшість ювілейних обов'язків, ймовірно, буде покладено на решту членів сім'ї, включаючи спадкоємця престолу принца Уельського та його дружину герцогиню Корнуольську.

Цей ювілей стане першим для королеви без чоловіка, герцога Единбурзького, який помер у квітні минулого року.

Теми: Британіясвяткування


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