Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Британии обнародовали план празднования первого в истории платинового юбилея королевы

Понедельник, 10 января 2022, 22:37
КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА, ФОТО WPA POOL/GETTY IMAGES

Букингемский дворец представил полную программу празднования платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Уличные вечеринки, концерт с некоторыми из "крупнейших мировых звезд эстрады" и возможность увидеть вблизи дома королевы — все это часть плана, посвященного празднованию ее 70-летия на троне.

Он завершится четырехдневными праздничными выходными в Великобритании со 2 по 5 июня.

Первое мероприятие начинается в понедельник с конкурса на изобретение нового пудинга в честь правления королевы.

6 февраля королева станет первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей. В течение года будет проходить ряд праздничных мероприятий.

Как и в случае с золотым и бриллиантовым юбилеем королевы, первая неделя июня была выбрана для праздничных выходных. Шаблона для празднования 70-летия правления британского монарха не существует, потому что раньше такого не было.

Пока неясно, какие мероприятия посетит сама королева. Медицинская бригада посоветовала ей отдохнуть в течение нескольких недель после недавнего пребывания в больнице.

Большинство юбилейных обязанностей, вероятно, будет возложено на остальных членов семьи, включая наследника престола принца Уэльского и его жену герцогиню Корнуольскую.

Этот юбилей станет первым для королевы без мужа, герцога Эдинбургского, скончавшегося в апреле прошлого года.

Темы: Британияпразднования
powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин должен выбрать: санкции или переговоры – Белый дом

Умер глава СБУ времен Кучмы

Арестовали чиновника ОГП, которого поймали на вымогательстве взятки в 4 млн

Военным летчикам повысили зарплату

Новости 14 января: масштабная хакерская атака, новые детали возможного вторжения РФ

ЕС определил 10 ключевых принципов в отношении России - Боррель

Все новости...
Британия
В Британии будут судить депутата, посетившую салон красоты и церковь с симптомами COVID-19
Кулеба и глава МИД Британии скоординировали позиции перед серией международных встреч
Британия зафиксировала коронавирусный максимум третий день подряд
Последние новости
08:57
США и НАТО готовы к новой встрече с Россией
08:18
Львовская область сравнялась с Киевом по количеству новых случаев Covid
08:00
Главные новости пятницы и ночи: хакерская атака, возможное вторжение России
07:15
В зоне ООС оккупанты дважды нарушали "тишину"
07:08
За сутки в мире от коронавируса умерли более 3 тысяч человек
06:15
фотоСеверная Корея испытала запуск баллистических ракет с поезда
05:45
Штаты обсудили поставки газа в ЕС в случае вторжения России в Украину – Reuters
04:48
Российская ФСБ арестовала хакеров REvil по запросу США
03:54
Первую "ракетку" мира задержала иммиграционная служба Австралии
02:55
Экс-министра обороны Дании обвиняют в разглашении государственной тайны
Все новости...