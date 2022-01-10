У США рекорд госпіталізацій з Covid від початку пандемії

Кількість випадків госпіталізації з COVID-19 у Сполучених Штатах досягла максимуму в 132 646 осіб, перевищивши рекорд з січня минулого року.

Джерело: Reuters з посиланням на статистичні дані

Деталі: Число випадків госпіталізації неухильно зростало з кінця грудня, а за останні три тижні збільшилося вдвічі. Наразі "Омікрон" швидко став домінуючим у США, витіснивши з першого місця "Дельту".

Про рекорди госпіталізованих пацієнтів повідомили у штатах Делавер, Іллінойс, Мен, Мериленд, Міссурі, Огайо, Пенсільванія, Пуерто-Рико, Вермонт, Вірджинія, Вашингтон та Вісконсин.

Нагадаємо: Вчені повідомили, що інкубаційний період, тобто час від зараження до прояву симптомів, у штаму "Омікрон" складає 3 дні.