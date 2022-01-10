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В США рекорд госпитализаций по Covid с начала пандемии

Понедельник, 10 января 2022, 22:08
В США рекорд госпитализаций по Covid с начала пандемии
ФОТО: GETTY IMAGES

Число случаев госпитализации с COVID-19 в Соединенных Штатах достигло максимума в 132 646 человек, превысив рекорд с января прошлого года.

Источник: Reuters со ссылкой на статистические данные

Детали: Число случаев госпитализации неуклонно росло с конца декабря, а за последние три недели увеличилось вдвое. "Омикрон" быстро стал доминирующим в США, вытеснив с первого места "Дельту".

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О рекордах госпитализированных пациентов сообщили в штатах Делавер, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Миссури, Огайо, Пенсильвания, Пуэрто-Рико, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин.

Напомним: Ученые сообщили, что инкубационный период, то есть время от заражения до проявления симптомов, у штамма "Омикрон" составляет 3 дня.

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Темы: СШАкоронавирусвакцинация
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