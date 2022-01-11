Папа Римський застеріг від "ідеологічних заяв" про вакцинацію

Папа Римський Франциск у понеділок засудив "безпідставну" антивакцинальну кампанію і підтримав національні кампанії імунізації.

Джерело: Папа Римський Франциск, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми зрозуміли, що в тих місцях, де пройшла ефективна кампанія вакцинації, ризик важких наслідків хвороби зменшився".

"Вакцини не є магічним засобом зцілення, але, безсумнівно, вони, окрім інших методів лікування, які необхідно розробити, є найбільш розумним рішенням для запобігання хвороби".

Деталі: Франциск виступав зі щорічною промовою перед дипломатичним корпусом, акредитованим у Ватикані.

Він присвятив пандемії приблизно п’яту частину свого шестисторінкового звернення і застеріг від "ідеологічних заяв" щодо вакцинації.

Франциск зазначив також що "охорона здоров’я – це моральний обов’язок".

Як зазначає видання, у контексті виступу на підтримку вакцинації, Франциск, схоже, відповідав католикам та іншим християнам, зокрема у Сполучених Штатах, які кажуть, що вони мають релігійне право на відмову від вакцини.

Папа Римський, який є повністю вакцинованим, закликав до глобальної політичної прихильності "домагатися блага населення за допомогою заходів профілактики та імунізації".

Він повторив свій заклик до справедливого розподілу вакцин серед бідних країн, заявивши, що "монополістичні правила" слід відкинути для загального блага.

Франциск також повторив заклик про захист мігрантів, сказавши, що кожна країна повинна прийняти їх якомога більше.

Щодо зміни клімату, він сказав, що результати минулорічного саміту COP26 у Глазго були "досить слабкими у світлі серйозності проблеми" і висловив надію, що дії щодо глобального потепління можуть бути консолідовані на COP27, запланованому в Єгипті у листопаді.

Він повторив заклики до діалогу в зонах конфлікту чи кризи, таких як Ліван, Україна та М'янма, а також закликав заборонити володіння ядерною зброєю.

Reuters нагадує, що Ватикан має дипломатичні відносини зі 183 державами.