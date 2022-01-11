Папа Римский Франциск в понедельник осудил "безосновательную" антивакцинальную кампанию и поддержал национальные кампании иммунизации.

Источник: Папа Римский Франциск, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы поняли, что в тех местах, где прошла эффективная кампания вакцинации, риск тяжелых последствий заболевания уменьшился".

"Вакцины не являются магическим средством исцеления, но, несомненно, они, кроме других методов лечения, которые необходимо разработать, является наиболее разумным решением для предотвращения болезни".

Детали: Франциск выступал с ежегодной речью перед дипломатическим корпусом, аккредитованным в Ватикане.

Он посвятил пандемии примерно пятую часть своего шестистраничного обращения и предостерег от "идеологических заявлений" о вакцинации.

Франциск отметил также, что "здравоохранение – это моральная обязанность".

Как отмечает издание, в контексте выступления в поддержку вакцинации Франциск, похоже, отвечал католикам и другим христианам, в частности в Соединенных Штатах, которые говорят, что они имеют религиозное право на отказ от вакцины.

Папа Римский, полностью вакцинированный, призвал к глобальной политической приверженности "добиваться блага населения с помощью мер профилактики и иммунизации".

Он повторил свой призыв к справедливому распределению вакцин среди бедных стран, заявив, что "монополистические правила" следует отвергнуть для всеобщего блага.

Франциск также повторил призыв о защите мигрантов, сказав, что любая страна должна принять их как можно больше.

Относительно изменений климата он сказал, что результаты прошлогоднего саммита COP26 в Глазго были "достаточно слабыми в свете серьезности проблемы" и выразил надежду, что действия в отношении глобального потепления могут быть консолидированы на COP27, запланированном в Египте в ноябре.

Он повторил призывы к диалогу в зонах конфликта или кризиса, таких как Ливан, Украина и Мьянма, а также призвал запретить владение ядерным оружием.

Reuters напоминает, что Ватикан имеет дипломатические отношения со 183 государствами.