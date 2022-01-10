Папа Римский Франциск в понедельник осудил "безосновательную" антивакцинальную кампанию и поддержал национальные кампании иммунизации.

Источник: Папа Римский Франциск, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы поняли, что в тех местах, где прошла эффективная кампания вакцинации, риск тяжелых последствий заболевания уменьшился".

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"Вакцины не являются магическим средством исцеления, но, несомненно, они, кроме других методов лечения, которые необходимо разработать, является наиболее разумным решением для предотвращения болезни".

Детали: Франциск выступал с ежегодной речью перед дипломатическим корпусом, аккредитованным в Ватикане.

Он посвятил пандемии примерно пятую часть своего шестистраничного обращения и предостерег от "идеологических заявлений" о вакцинации.

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Франциск отметил также, что "здравоохранение – это моральная обязанность".

Как отмечает издание, в контексте выступления в поддержку вакцинации Франциск, похоже, отвечал католикам и другим христианам, в частности в Соединенных Штатах, которые говорят, что они имеют религиозное право на отказ от вакцины.

Папа Римский, полностью вакцинированный, призвал к глобальной политической приверженности "добиваться блага населения с помощью мер профилактики и иммунизации".

Он повторил свой призыв к справедливому распределению вакцин среди бедных стран, заявив, что "монополистические правила" следует отвергнуть для всеобщего блага.

Франциск также повторил призыв о защите мигрантов, сказав, что любая страна должна принять их как можно больше.

Относительно изменений климата он сказал, что результаты прошлогоднего саммита COP26 в Глазго были "достаточно слабыми в свете серьезности проблемы" и выразил надежду, что действия в отношении глобального потепления могут быть консолидированы на COP27, запланированном в Египте в ноябре.

Он повторил призывы к диалогу в зонах конфликта или кризиса, таких как Ливан, Украина и Мьянма, а также призвал запретить владение ядерным оружием.

Reuters напоминает, что Ватикан имеет дипломатические отношения со 183 государствами.