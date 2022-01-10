Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Папа Римский предостерег от "идеологических заявлений" о вакцинации

Понедельник, 10 января 2022, 23:44
Папа Римский предостерег от идеологических заявлений о вакцинации
фото: Getty Images

Папа Римский Франциск в понедельник осудил "безосновательную" антивакцинальную кампанию и поддержал национальные кампании иммунизации.

Источник: Папа Римский Франциск, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы поняли, что в тех местах, где прошла эффективная кампания вакцинации, риск тяжелых последствий заболевания уменьшился".

Реклама:

"Вакцины не являются магическим средством исцеления, но, несомненно, они, кроме других методов лечения, которые необходимо разработать, является наиболее разумным решением для предотвращения болезни".

Детали: Франциск выступал с ежегодной речью перед дипломатическим корпусом, аккредитованным в Ватикане.

Он посвятил пандемии примерно пятую часть своего шестистраничного обращения и предостерег от "идеологических заявлений" о вакцинации.

ВИДЕО ДНЯ

Франциск отметил также, что "здравоохранение – это моральная обязанность".

Как отмечает издание, в контексте выступления в поддержку вакцинации Франциск, похоже, отвечал католикам и другим христианам, в частности в Соединенных Штатах, которые говорят, что они имеют религиозное право на отказ от вакцины.

Папа Римский, полностью вакцинированный, призвал к глобальной политической приверженности "добиваться блага населения с помощью мер профилактики и иммунизации".

Он повторил свой призыв к справедливому распределению вакцин среди бедных стран, заявив, что "монополистические правила" следует отвергнуть для всеобщего блага.

Франциск также повторил призыв о защите мигрантов, сказав, что любая страна должна принять их как можно больше.

Относительно изменений климата он сказал, что результаты прошлогоднего саммита COP26 в Глазго были "достаточно слабыми в свете серьезности проблемы" и выразил надежду, что действия в отношении глобального потепления могут быть консолидированы на COP27, запланированном в Египте в ноябре.

Он повторил призывы к диалогу в зонах конфликта или кризиса, таких как Ливан, Украина и Мьянма, а также призвал запретить владение ядерным оружием.

Reuters напоминает, что Ватикан имеет дипломатические отношения со 183 государствами.

Темы: церковьрелигияПапа Римскийвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
церковь
Глава УГКЦ ожидает разъяснений от Папы относительно его заявления
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще один пораженный корабль в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: