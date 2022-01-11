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Лікарі США вперше пересадили людині серце свині

Вівторок, 11 січня 2022, 02:54
фото: UMMC

У Сполучених Штатах лікарі вперше пересадили людині серце генетично модифікованої свині.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Операцію провели лікарі Медичного центру Університету Меріленда, рятуючи життя чоловіка з важким захворюванням серця.

Через 3 дні після експериментальної операції пацієнт почувається добре, – повідомляють медики.

Операція, про яку зарано стверджувати, що вона 100-відсотково успішна, є важливим кроком у багаторічному дослідженні використання органів тварин для рятівних трансплантацій людям.

Лікарі кажуть, що трансплантація показала, що серце генетично модифікованої тварини може функціонувати в людському організмі без негайного відторгнення.

Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для 57-річного Девіда Беннетта, якому пересадили серце тварини і який відновлюється після операції, а лікарі уважно стежать за тим, як працює його нове серце.

Як зазначає видання, існує величезна нестача людських органів для трансплантації, що змушує вчених спробувати з’ясувати, як для пересадки використовувати органи тварин.

Минулого року в США було здійснено трохи більше 3 800 трансплантацій серця, що є рекордною кількістю, за даними Об’єднаної мережі спільного використання органів, яка контролює національну систему трансплантації.

Теми: медицинаСША


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