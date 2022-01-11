Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Врачи США впервые пересадили человеку сердце свиньи

Вторник, 11 января 2022, 01:54
Врачи США впервые пересадили человеку сердце свиньи
фото: UMMC

В США врачи впервые пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи.

Источник: The Associated Press

Детали: Операцию провели врачи Медицинского центра Университета Мэриленда, спасая жизнь мужчины с тяжелым заболеванием сердца.

Реклама:

Через 3 дня после экспериментальной операции пациент чувствует себя хорошо, сообщают медики.

Операция, о которой рано утверждать, что она 100% успешна, является важным шагом в многолетнем исследовании использования органов животных для спасательных трансплантаций людям.

Врачи говорят, что трансплантация показала, что сердце генетически модифицированного животного может функционировать в человеческом организме без немедленного отторжения.

ВИДЕО ДНЯ

Следующие несколько недель будут решающими для 57-летнего Дэвида Беннетта, которому пересадили сердце животного и восстанавливающегося после операции. Врачи внимательно следят за тем, как работает его новое сердце.

Как отмечает издание, существует огромный недостаток человеческих органов для трансплантации, что заставляет ученых попытаться выяснить, как использовать органы животных для пересадки.

В прошлом году в США было осуществлено чуть более 3800 трансплантаций сердца, что является рекордным количеством, по данным Объединенной сети совместного использования органов, контролирующей национальную систему трансплантации.

Темы: медицинаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
медицина
Качество турникетов в ВСУ так и не проверили − депутат Боровская
Начмеду, который попросил заменить некачественные турникеты, объявили строгий выговор
Украинские беженцы в Израиле будут получать бесплатную медпомощь до конца года   
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще один пораженный корабль в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: