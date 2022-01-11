Врачи США впервые пересадили человеку сердце свиньи

В США врачи впервые пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи.

Источник: The Associated Press

Детали: Операцию провели врачи Медицинского центра Университета Мэриленда, спасая жизнь мужчины с тяжелым заболеванием сердца.

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Через 3 дня после экспериментальной операции пациент чувствует себя хорошо, сообщают медики.

Операция, о которой рано утверждать, что она 100% успешна, является важным шагом в многолетнем исследовании использования органов животных для спасательных трансплантаций людям.

Врачи говорят, что трансплантация показала, что сердце генетически модифицированного животного может функционировать в человеческом организме без немедленного отторжения.

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Следующие несколько недель будут решающими для 57-летнего Дэвида Беннетта, которому пересадили сердце животного и восстанавливающегося после операции. Врачи внимательно следят за тем, как работает его новое сердце.

Как отмечает издание, существует огромный недостаток человеческих органов для трансплантации, что заставляет ученых попытаться выяснить, как использовать органы животных для пересадки.

В прошлом году в США было осуществлено чуть более 3800 трансплантаций сердца, что является рекордным количеством, по данным Объединенной сети совместного использования органов, контролирующей национальную систему трансплантации.