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В Україні 5 429 випадків Covid за добу, з них майже 22% у Києві

Вівторок, 11 січня 2022, 08:41
Динаміка нових і летальних випадків Covid, дашборд УП

За добу 10 січня в Україні зафіксували 5 429 випадків захворювання на Covid-19 та 219 смертей від її ускладнень, у лікарні поклали 915 хворих.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Одужала за минулу добу 7 761 особа.

Серед майже 5,5 тисячі нових хворих – 306 дітей і 168 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання виявили у Києві (1192) і Харківській області (309).

Найбільше летальних випадків зареєстровано у Хмельницькій (21) та Полтавській (20) областях. 

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 709 871 раз, 97 544 людини померли, 3 522 547 осіб одужали.



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