В Україні 5 429 випадків Covid за добу, з них майже 22% у Києві
Вівторок, 11 січня 2022, 07:41
За добу 10 січня в Україні зафіксували 5 429 випадків захворювання на Covid-19 та 219 смертей від її ускладнень, у лікарні поклали 915 хворих.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Одужала за минулу добу 7 761 особа.
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Серед майже 5,5 тисячі нових хворих – 306 дітей і 168 медпрацівників.
Найбільше випадків захворювання виявили у Києві (1192) і Харківській області (309).
Найбільше летальних випадків зареєстровано у Хмельницькій (21) та Полтавській (20) областях.
ВІДЕО ДНЯ
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 709 871 раз, 97 544 людини померли, 3 522 547 осіб одужали.