В Украине 5 429 случаев Covid за сутки, из них почти 22% в Киеве
Вторник, 11 января 2022, 08:41
За сутки 10 января в Украине зафиксировали 5 429 случаев заболевания Covid-19 и 219 смертей от его осложнений, в больницы положили 915 больных.
Источник: Министерство охраны здоровья
Детали: Выздоровела за минувшие сутки 7 761 человек.
Среди почти 5,5 тысяч новых больных – 306 детей и 168 медработников.
Больше всего случаев заболевания было выявлено в Киеве (1 192) и Харьковской области (309).
Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (21) и Полтавской (20) областях.
За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 709 871 раз, 97 544 человека умерли, 3 522 547 человек выздоровели.