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В Украине 5 429 случаев Covid за сутки, из них почти 22% в Киеве

Вторник, 11 января 2022, 07:41
В Украине 5 429 случаев Covid за сутки, из них почти 22% в Киеве
Динамика новых и летальных случаев Covid, дашборд УП

За сутки 10 января в Украине зафиксировали 5 429 случаев заболевания Covid-19 и 219 смертей от его осложнений, в больницы положили 915 больных.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Выздоровела за минувшие сутки 7 761 человек.

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Среди почти 5,5 тысяч новых больных – 306 детей и 168 медработников.

Больше всего случаев заболевания было выявлено в Киеве (1 192) и Харьковской области (309).

Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (21) и Полтавской (20) областях.

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За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 709 871 раз, 97 544 человека умерли, 3 522 547 человек выздоровели.

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