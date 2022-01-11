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На Банковій розповіли, про що просили НАТО перед переговорами з РФ

Вівторок, 11 січня 2022, 08:51
Ігор Жовква, фото Офісу президента - president.gov.ua

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що на зустрічі Комісії Україна-НАТО українська сторона озброїла партнерів аргументами перед переговорами з РФ і висловила позицію щодо майбутнього саміту Альянсу у Мадриді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Звірили годинники з державами-членами НАТО та озброїли їх аргументами напередодні запланованого діалогу з Росією. Наші аргументи були почуті та взяті в роботу" - написав Жовква на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, під час дискусії свою позицію висловили усі 30 союзників і у кожному виступі звучала підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також висока оцінка того, що Україна залишається стриманою під час напруженої ситуації на її кордонах та не піддається на різного роду провокації.

Також українська сторона обговорила з союзниками та керівництвом Альянсу підготовку до майбутнього Саміту НАТО у Мадриді.

"Відзначив важливість того, щоб Україна не лише мала б бути запрошена на Саміт як країна-партнер, а й були б ухвалені чіткі рішення щодо її подальшого руху до членства в НАТО, бажано з конкретними часовими орієнтирами" - написав заступник глави ОПУ.

"Над цим і будемо працювати, починаючи від сьогодні, з усіма столицями держав-членів НАТО та зі штаб-квартирою в Брюсселі" - додав він.

За словами Жовкви, під час більшості виступів на засіданні Комісії Україна-НАТО звучало, що майбутнє України в Альнсі - це справа виключно 30 членів НАТО та України як країни-аспіранта.

"І це вселяє обережний оптимізм на успішний результат Мадрида та щодо подальшого руху до НАТО" - зазначив він.

Як повідомлялося, у Комісії Україна-НАТО наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування Росії, включаючи болючі санкції.

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Теми: Офіс президентаНАТОРосіяУкраїна


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