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На Банковой рассказали, о чем просили НАТО перед переговорами с РФ

Вторник, 11 января 2022, 07:51
На Банковой рассказали, о чем просили НАТО перед переговорами с РФ
Игорь Жовква, фото Офиса президента - president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что на встрече Комиссии Украина-НАТО украинская сторона вооружила партнеров аргументами перед переговорами с РФ и высказала позицию по поводу предстоящего саммита Альянса в Мадриде.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сверили часы с государствами-членами НАТО и вооружили их аргументами накануне запланированного диалога с Россией. Наши аргументы были услышаны и взяты в работу", - написал Жовква на своей странице в Facebook.

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По его словам, в ходе дискуссии свою позицию высказали все 30 союзников и в каждом выступлении звучала поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высокая оценка того, что Украина остается сдержанной во время напряженной ситуации на ее границах и не подвергается разного рода провокации.

Украинская сторона обсудила с союзниками и руководством Альянса подготовку к предстоящему Саммиту НАТО в Мадриде.

"Отметил важность того, чтобы Украина не только должна быть приглашена на Саммит как страна-партнер, но и были бы приняты четкие решения относительно ее дальнейшего движения к членству в НАТО, желательно с конкретными временными ориентирами" - написал замглавы ОПУ.

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"Над этим и будем работать, начиная с сегодняшнего дня, со всеми столицами государств-членов НАТО и со штаб-квартирой в Брюсселе" - добавил он.

По словам Жовквы, во время большинства выступлений на заседании Комиссии Украина-НАТО звучало, что будущее Украины в Альнсе – это дело исключительно 30 членов НАТО и Украины как страны-аспиранта.

"И это вселяет осторожный оптимизм на успешный результат Мадрида и дальнейшее движение в НАТО" - отметил он.

Как сообщалось, в Комиссии Украина-НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания России, включая болезненные санкции.

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Темы: Офис президентаНАТОРосcияУкраина
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