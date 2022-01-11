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14 мільйонів українців отримали "базовий курс" щеплення проти Covid – МОЗ

Вівторок, 11 січня 2022, 08:29
14 мільйонів українців отримали базовий курс щеплення проти Covid – МОЗ
Вакцинація, фото Дніпропетровської ОДА

Станом на ранок 11 січня в Україні 14 039 548 людини отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19, і 28 085 людей отримали третю дозу вакцини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "Понад 14 млн українців отримали базовий курс щеплення від Covid-19.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людини, отримали дві дози – 14 039 548 людини, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. 

Загалом проведено 28 916 728 щеплень".

Деталі: За добу 10 січня у країні 96 385 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.

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Теми: вакцинаціяепідеміякоронавірусCovid-2019МОЗ
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