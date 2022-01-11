14 миллионов украинцев получили "базовый курс" прививок против Covid – МОЗ

По состоянию на утро 11 января в Украине 14 039 548 человека получили две дозы вакцины против коронавируса, візівающего болезнь Covid-19, и 28 085 человек получили третью дозу вакцины.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "Более 14 млн украинцев получили базовый курс прививки от Covid-19.

С начала вакцинальной кампании привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу – 14 842 426 человека, получили две дозы – 14 039 548 человек, получили дополнительную дозу – 6 669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек.

В общей сложности проведено 28 916 728 прививок".

Детали: За сутки 10 января в стране 96 385 человек были вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 29 242 человека, вторую дозу – 59 075 человек, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную дозу – 7 623 человека.