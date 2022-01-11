Письменник Шендерович заявив, що залишив Росію через загрозу в’язниці

Письменник Віктор Шендерович, внесений Мін'юстом Росії до списку ЗМІ-іноземних агентів, заявив, що виїхав із Росії.

Джерело: Шендерович у Facebook, Новая газета

Пряма мова Шендеровича: "Йдеться тепер лише про те, чи йти мені на повідець домашнього арешту і чи сидіти в наморднику на втіху всій цій братві, чи перечекати погану колізію зовні від їхніх блатних понять. І я вирішив перечекати зовні.

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Зрозуміло, від'їзд – це саме те, на що мені натякали з Кремля двадцять років безкінечною і демонстративною кримінальністю на мою адресу. Проникнення в житло, стеження, телефонне хуліганство, наклеп, вторгнення в приватне життя, прямі погрози самому життю... За жодною моєю заявою в поліцію відповіді я не дочекався.

Тепер, уже без жодних метафор, йдеться про перспективу позбавлення волі. Втім, вимушений від'їзд із батьківщини – це також позбавлення волі".

Деталі: Шендерович пояснив, що прийняв таке рішення, тому що близький до президента Росії бізнесмен Євген Пригожин зажадав завести проти нього кримінальну справу про наклеп (ст. 128.1 КК).

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Публіцист не уточнив, куди саме виїхав.

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