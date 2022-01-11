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Письменник Шендерович заявив, що залишив Росію через загрозу в’язниці

Вівторок, 11 січня 2022, 08:33
Письменник Шендерович заявив, що залишив Росію через загрозу в’язниці
Віктор Шендерович. Фото з Facebook

Письменник Віктор Шендерович, внесений Мін'юстом Росії до списку ЗМІ-іноземних агентів, заявив, що виїхав із Росії.

Джерело: Шендерович у Facebook, Новая газета

Пряма мова Шендеровича: "Йдеться тепер лише про те, чи йти мені на повідець домашнього арешту і чи сидіти в наморднику на втіху всій цій братві, чи перечекати погану колізію зовні від їхніх блатних понять. І я вирішив перечекати зовні.

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Зрозуміло, від'їзд – це саме те, на що мені натякали з Кремля двадцять років безкінечною і демонстративною кримінальністю на мою адресу. Проникнення в житло, стеження, телефонне хуліганство, наклеп, вторгнення в приватне життя, прямі погрози самому життю... За жодною моєю заявою в поліцію відповіді я не дочекався.

Тепер, уже без жодних метафор, йдеться про перспективу позбавлення волі. Втім, вимушений від'їзд із батьківщини – це також позбавлення волі".

Деталі: Шендерович пояснив, що прийняв таке рішення, тому що близький до президента Росії бізнесмен Євген Пригожин зажадав завести проти нього кримінальну справу про наклеп (ст. 128.1 КК).

ВІДЕО ДНЯ

Публіцист не уточнив, куди саме виїхав.

Передісторія:

  • 24 грудня 2021 року Приморський районний суд Санкт-Петербурга стягнув 1 млн рублів з "Еха Москви" та 100 тисяч рублів із Шендеровича за позовом Пригожина про захист честі, гідності та ділової репутації. Приводом для позову до суду стали слова публіциста у передачі "Особлива думка", де він назвав Пригожина "кримінальником та вбивцею".
  • Після рішення суду Пригожин попросив відкрити проти Шендеровича кримінальну справу про наклеп.
  • 30 грудня Мін'юст РФ вніс Шендеровича до списку ЗМІ-іноземних агентів. Того ж дня у реєстрі опинилися учасниці панк-гурту Pussy Riot Вероніка Нікульшина та Надія Толоконникова, головний редактор видання "Холод" Таїсія Бекбулатова, галерист Марат Гельман, а також Іван Бєляєв із "Радіо Свобода" та Олена Владикіна з "Північ. Реалії".

Теми: РосіяЗМІ
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