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Писатель Шендерович заявил, что покинул Россию из-за угрозы тюрьмы

Вторник, 11 января 2022, 08:33
Писатель Шендерович заявил, что покинул Россию из-за угрозы тюрьмы
Виктор Шендерович. Фото c Facebook

Писатель Виктор Шендерович, внесенный Минюстом России в список СМИ-иностранных агентов, заявил, что уехал из России.

Источник: Шендерович в Facebook, Новая газета

Прямая речь Шендеровича: "Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике на потеху всей этой братве, или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи…

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Разумеется, отъезд – это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни... Ни по одному моему заявлению в полицию ответа я не дождался…

Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы".

Детали: Шендерович пояснил, что принял такое решение потому что близкий к президенту России бизнесмен Евгений Пригожин потребовал завести на него уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК).

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Публицист не уточнил, куда именно уехал.

Предыстория:

  • 24 декабря 2021 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал 1 млн рублей с "Эха Москвы" и 100 тысяч рублей с Шендеровича по иску Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации.  Поводом для иска в суд стали слова публициста в передаче "Особое мнение", где он назвал Пригожина "уголовником и убийцей".
  • После решения суда Пригожин попросил завести на Шендеровича уголовное дело о клевете.
  • 30 декабря Минюст РФ внес Шендеровича в список СМИ-"иностранных агентов". В тот же день в реестре оказались участницы панк-группы Pussy Riot Вероника Никульшина и Надежда Толоконникова, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, галерист Марат Гельман, а также Иван Беляев из "Радио Свобода" и Елена Владыкина из "Север.Реалий".

Темы: РосcияСМИ
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