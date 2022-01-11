Писатель Шендерович заявил, что покинул Россию из-за угрозы тюрьмы

Писатель Виктор Шендерович, внесенный Минюстом России в список СМИ-иностранных агентов, заявил, что уехал из России.

Источник: Шендерович в Facebook, Новая газета

Прямая речь Шендеровича: "Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике на потеху всей этой братве, или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи…

Разумеется, отъезд – это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни... Ни по одному моему заявлению в полицию ответа я не дождался…

Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы".

Детали: Шендерович пояснил, что принял такое решение потому что близкий к президенту России бизнесмен Евгений Пригожин потребовал завести на него уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК).

Публицист не уточнил, куда именно уехал.

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